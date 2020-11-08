Коронавирус: в клиниках Одесской области заполнены более 70 процентов мест для больных COVID-19

В четырех областях Украины больничные места для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. В числе самых загруженных – больницы Одесской области.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самые загруженные больницы – в Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областях. В Киеве заняты 55,7% кроватей.
А вот в Херсонской, Тернопольской, Николаевской и Кировоградской областях заполненность больничных коек составляет менее 50%. В Херсонской области занято лишь 25,3% мест.
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