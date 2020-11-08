Коронавирус: в клиниках Одесской области заполнены более 70 процентов мест для больных COVID-19

Готовы ли одесситы платить штраф за отсутствие маски? Сегодня, 6 ноября, Верховная Рада приняла новый закон об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере от 170 до 255 грн. ПОДРОБНЕЕ