Коронавирус в цифрах: сколько людей заразилось в Одессе и стране

По состоянию на утро 10 апреля, в Одессе и области зарегистрирован 50 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает облгосадминистрация. Ранее сообщалось о 51 случае, но, как уточнили в ОГА, один случай был продублирован.

7 новых случаев добавилось за минувшие сутки. По данным МОЗ, цифра по Одесскому региону составляет 46 человек. В Украине, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 10 апреля, 2203 случая заболевания, подтвержденных лабораторно. За сутки зафиксировали 311 новых случаев. 61 пациент выздоровел. Еще 69 человек не смогли победить болезнь. Фото: Новое Время

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