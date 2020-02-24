Коронавірус: українцям порадили утриматися від поїздок в Італію

Громадянам України, які планують подорож до Італії або наразі перебувають в країні радять слідкувати за рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я Італії.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У зв’язку з загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у північних регіонах Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт, де є найбільший ризик зараження.

Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі.

Органами влади Італії повністю карантинні заходи запроваджено у десятьох муніципалітетах регіону Ломбардія провінції Лоді – Касалпустерленго, Кодоньо, Кастільоне-д’Адда, Фомбіо, Малео, Сомалія, Бертоніко, Терранова-де-Пасеріні, Кастельгерсундо і Сан-Фіорано, а також – муніципалітеті Во’Еуганєо в провінції Падуя. регіоні Венето.

Громадянам України, які планують подорож до Італії або наразі перебувають в країні, просимо слідкувати за рекомендаціями, що розроблені Міністерством охорони здоров’я Італії, а саме:

регулярно і ретельно мити руки (щонайменше впродовж 20 секунд, водою і милом або дизенфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами;

уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань (триматися на відстані щонайменше 1 м від осіб, які кашляють чи чихають);

не торкатися руками очей, носа і рота (у разі контакту із зараженою поверхнею руки можуть передавати вірус до тіла);

прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи чихаєте;

користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем;

регулярно протирати поверхню (на робочому місці, у квартирі тощо) хімічними дезінфікуючими засобами («убити» коронавірус можуть засоби із вмістом відбілювача/candeggina, хлора/cloro, розчинників/solventi, 75-відсоткового етанола/etanolo al 75%, пероцтової кислоти/acido peracetico, хлороформу/cloroformio);

використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим;

не вважаються небезпечними товари, виготовлені у Китаї чи пакунки, отримані з Китаю (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні);

у разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з Китаю впродовж періоду, що не перевищує 14 днів, телефонувати на номер «гарячої» лінії 1500 (хто був у Китаї або контактував із особами, що повернулися із Китаю протягом періоду, що не перевищує 14 діб, і при цьому має підвищену температуру, кашель, утруднене дихання або болі у м’язах телефонує на вказаний номер щодо подальших дій);

домашні тварини наразі не ідентифіковані як поширювачі нового коронавірусу (на даний момент немає підтвердженої інформації, що, наприклад, коти і собаки можуть заразитися на коронавірус; при цьому рекомендується завжди мити руки після контакту із тваринами).

Фото: Уніан

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