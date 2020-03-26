Коронавірус у регіонах: у Чернівецькій області троє людей одужали від коронавірусної інфекції

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час прямої трансляції у Facebook, повідомляє видання Молодий буковинець.

– Маємо факт одужання ще трьох людей, які перехворіли коронавірусною інфекцією. Серед них є одна дитина, яку лікарі сьогодні вже виписали додому, а дорослих випишуть завтра зранку. Такі позитивні результати не повинні нас спонукати послаблювати нашу пильність та карантинні заходи. Завдяки нашим лікарям було вчасно виявлено факти інфікування та вчасно розпочато лікування наши людей, – сказав Осачук.

Фото: УНІАН

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