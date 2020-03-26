Коронавірус на Одещині: який стан пацієнтів з інфекцією Covid-19?

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

Двоє пацієнтів — подружжя — було госпіталізовано після повернення з Італії. У них з’явився кашель, слабкість та підвищена температура. ПЛР-тестування підтвердило наявність COVID-19.

Хвороба у чоловіка та жінки проходить у легкій формі. Вони лікуються вдома на самоізоляції. З ними щоденно спілкуються лікарі.

Ще один пацієнт госпіталізований в Одеській міській інфекційній лікарні. Чоловік повернувся до України з Берліна. Після виникнення симптомів він звернувся до медиків. Зараз пацієнт отримує симптоматичне лікування, його стан також задовільній. В кожному випадку епідеміологи встановили коло контактних осіб та попередили їх про необхідність самоізоляції. Фото: 24 канал

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