fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Коронавірус на Одещині: який стан пацієнтів з інфекцією Covid-19?

Коронавірус на Одещині: який стан пацієнтів з інфекцією Covid-19?

За інформацією Департамента охорони здоров’я Одеської ОДА стан пацієнтів із коронавірусною інфекцією — задовільний.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

Двоє пацієнтів — подружжя — було госпіталізовано після повернення з Італії. У них з’явився кашель, слабкість та підвищена температура. ПЛР-тестування підтвердило наявність COVID-19.

Хвороба у чоловіка та жінки проходить у легкій формі. Вони лікуються вдома на самоізоляції. З ними щоденно спілкуються лікарі.

Ще один пацієнт госпіталізований в Одеській міській інфекційній лікарні. Чоловік повернувся до України з Берліна. Після виникнення симптомів він звернувся до медиків. Зараз пацієнт отримує симптоматичне лікування, його стан також задовільній.

В кожному випадку епідеміологи встановили коло контактних осіб та попередили їх про необхідність самоізоляції.

Фото: 24 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить