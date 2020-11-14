Коронавирус: морги Одесской области заполнены более чем наполовину (видео)

В Одесской области загруженность моргов выросла до 55%, в том числе из-за смертей зараженных коронавирусом.

Об этом сообщила накануне на брифинге директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева. Брифинг транслировался на станице Одесской облгосадминистрации в Facebook.

Также чиновница отметила, что в больницах области пациентами с COVID-19 заполнено 62% коек. Всего в Одесской области готовы для приема пациентов с коронавирусом 1970 коек.

Напомним, на утро субботы, 14 ноября, в Одесской области зарегистрировали 758 новых случаев COVID-19. Всего в регионе на сегодня 32 090 больных. За сутки умерли 6 человек, выздоровели 7842, болеют 23 788 человек.

Фото: sibdepo.ru