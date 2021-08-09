Коронавирус 9 августа: новых случаев в Украине и Одесской области стало меньше

По состоянию на утро понедельника, 9 августа 2021 года, в Одесской области официально выявлено 39 подтвержденных случаев коронавируса (днем ранее их было 50).

Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе 142 489 зараженных. За сутки от коронавирусной болезни скончался один человек (всего с начала эпидемии 3023), выздоровели 14 больных (всего 138 051).

По данным центра общественного здоровья, за последние сутки в Украине зарегистрировали 300 новых COVID-19 против 619 днем ранее. Общее число зараженных в стране на сегодня составляет 2 259 451. За сутки умерли 5 больных, а 291 больной выздоровел.

Напомним, на утро воскресенья, 8 августа, в Одесской области было официально выявлено 50 новых случаев COVID-19.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что за прошедшие выходные в Одессе установили рекорд по прививкам от коронавируса.

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