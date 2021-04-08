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Коронавирус 8 апреля: число зараженных в Одесской области не опускается ниже тысячи

Коронавирус 8 апреля: число зараженных в Одесской области не опускается ниже тысячи

По состоянию на утро четверга, 8 апреля 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 1 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 – это на 94 случая меньше, чем сутками ранее, информирует система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, на сегодняшний день в регионе заражены COVID-19 117 549 человек. За сутки умерли 43 больных, а выздоровели 262 жителя области. Болеют 30 099 человек.

В Украине за сутки выявили 19 419 случаев коронавируса (сутками ранее – 15 415). Общее число зараженных в стране выросло до 1 803 998 человек. Умерли 464 больных, выздоровели 10 032 украинцев.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро среды, 7 апреля, в Одесской области подтвердили 1 236 новых случаев COVID-19.

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