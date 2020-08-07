Коронавирус 7 августа: в Одесской области снова зафиксировали антирекорд

По состоянию на пятницу, 7 августа, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 78 261 случай заболевания COVID-19.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 1453 новых случаев заболевания. 33 человека умерли и 531 – выздоровел.

В Одесской области за сутки зарегистрировали 156 новых случаев заболевания. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. При этом за сутки в регионе от коронавируса умерли 3 человека и 1 – выздоровел. На данный момент болеют 2 448 жителей Одесской области.