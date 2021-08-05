Штамм «Дельта» может вернуть украинских школьников на «дистанционку», – министр

В настоящее время, несмотря на вероятное продление в Украине карантина, показаний для перевода школьников на дистанционное обучение нет. Тем не менее, на это решение еще могут повлиять сезонные болезни и циркуляция штамма коронавируса «Дельта».

Об этом заявил накануне министр образования Сергей Шкарлет.

«По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив (возвращения к дистанционному образованию с сентября 2021 года – ред.) нет. Но осень у нас связана с похолоданием: в межсезонье всегда растет количество заболеваний. Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными болезнями. Это – первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию – это распространение штамма «Дельта», всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае», – сказал министр интервью изданию «Слово и дело».

Шкарлет также напомнил, что, согласно норме, инициированной Минздравом, школы, где 80% учителей вакцинированы от COVID-19, будут работать в обычном формате в «желтой», «оранжевой» и даже «красной» зонах карантина.

Ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что с 1 сентября карантин в Украине, скорее всего, будет продлен.

Как сообщала «Одесская жизнь», в 2021/2022 учебном году одесские школы по просьбам родителей учащихся продолжат практику дистанционного обучения.

Читайте также: Ценный опыт и минусы онлайн-образования: как одесская школа внедряет дистанционное обучение.

Фото: Курс Одесса