Коронавирус 4 августа: в Одесской области болезнь забрала три жизни

По состоянию на утро среды, 4 августа 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 46 новых случая заражения коронавирусом, что на 16 случая меньше, чем днем ранее.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, на сегодняшний день в регионе официально насчитывается 142 157 случаев заражения COVID-19. За сутки от последствий коронавируса скончались три жителя области. Выздоровели 15 человек.

В целом в Украине на утро 31 июля выявили 984 новых случая COVID-19 (сутками ранее их было 827). Всего в стране официально насчитывается 2 255 345 зараженных коронавирусом. За сутки умерли 43 человека, выздоровели – 570.

В целом заболеваемость вновь растет и уже приближается к отметке 1000 заражений в сутки.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о том, какие ограничения для непривитых от COVID-19 вводят другие страны