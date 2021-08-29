За прошедшие сутки, 28 августа 2021 года, в Одесской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19) – это на 34 случая меньше, чем сутками ранее.

Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, на утро воскресения, 29 августа, на Одесчине число зараженных выросло до 144 338. За сутки умерли 6 больных (сутками ранее – 5 человека, позавчера – 4), выздоровели 9 человек (16 днем ранее).

В Украине на утро 29 августа лабораторно подтвердили 1906 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 2082). Всего не сегодняшний день за время пандемии в стране зафиксировали 2 284 191 слачай заражения. За сутки «ковид» забрал жизни 34 украинцев, при этом 685 больных выздоровели.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро субботы, 28 августа, в Одесской области выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли.