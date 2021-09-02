Коронавирус 2 сентября: в Одесской области 139 новых случаев и 2 смерти

По состоянию на утро четверга, 2 сентября 2021 года, в Одесской области официально выявили 139 новых случая коронавируса (COVID-19) – по сравнению с предыдущим днем это на 36 случаев больше.

Об этом сообщило Министерство охраны здоровья Украины.

По данным Минздрава, в целом в Одесской области с начала пандемии насчитывается 144 756 случаев заражения. За последние сутки умерли 2 больных. Выздоровели 11 человека.

В целом по Украине на утро четверга лабораторно подтвердили 2477 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 2075). Всего с начала пандемии коронавируса в стране официально выявлено 2 290 848 зараженных. За сутки скончались 44 человека, выздоровели – 889.

Напомним, на утро среды, 1 сентября, в Одесской области выявили 103 новых случаев COVID-19, 5 человек умерли.