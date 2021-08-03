Коронавирус 3 августа: за сутки в Одесской области шесть десятков новых случаев и умершие

По состоянию на утро вторника, 3 августа 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 62 новых случая заражения коронавирусом, что на 32 случая больше, чем днем ранее.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, на сегодняшний день в регионе официально насчитывается 142 111 случаев заражения COVID-19. За сутки от последствий коронавируса скончались два жителя области. Выздоровели всего 9 человек.

В целом в Украине на утро 31 июля выявили 827 новых случая COVID-19 (сутками ранее их было 265). Всего в стране официально насчитывается 2 254 361 зараженных коронавирусом. За сутки умерли 26 человек, выздоровели – 533.

Ранее сообщалось, что 2 августа в Одесском регионе выявили 30 заболевших коронавирусом, смертей не было.