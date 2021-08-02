По состоянию на утро понедельника, 2 августа 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, что на 25 случаев меньше, чем днем ранее.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, на сегодняшний день в регионе официально насчитывается 142 049 зараженных COVID-19. За сутки случаев гибели от последствий коронавируса не зафиксировано. Выздоровели 30 человек.

В целом в Украине на утро 31 июля выявили 265 новых случая COVID-19 (сутками ранее их было 484). Всего в стране официально насчитывается 2 253 534 зараженных коронавирусом. За сутки умерли 4 человека, выздоровели – 176.

Ранее сообщалось, что, на утро воскресения, 1 августа, в Одесской области зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом.