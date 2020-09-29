Коронавирус 29 сентября: в Одесской области за сутки заболели 271 человек

За прошедшие сутки в Украине выявили 3 627 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 571 человек, умерли – 69 человек, вылечились 1 797 человек, болеют 110 617 человек.

Количество заболевших COVID-19 в Украине с начала эпидемии сейчас составляет 204 932 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО Украины.

В Одесской области за сутки выявили 271 новый случай заболевания COVID-19, вылечившихся нет человек, умерли 7 человек. Всего с начала эпидемии в Одесской области выявлено 13 350 случаев коронавируса, вылечились 2 520 человек, умерли 198 человек, болеют 10 632 человека.

Ранее мы писали, что в одесских «ковидариях» не хватает мест и койки выделят в двух больницах.