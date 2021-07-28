Коронавирус 28 июля: в Одесской области почти полсотни новых случаев

По состоянию на утро среды, 28 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 47 новых случая заражения коронавирусом. Это на 21 случай меньше, чем днем ранее. Таким образом, число больных в регионе выросло до 141 740, информирует Министерство охраны здоровья Украины.

Согласно приведенным данным, случаев смерти от коронавируса за прошедшие сутки не отмечалось (всего с начала эпидемии COVID-19 забрал 3008 жизней). Выздоровели всего больных (137 811 с начала эпидемии).

В целом по Украине на утро 28 июля официально зарегистрировано 717 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 681). Всего в стране 2 250 061 больных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни умерли 15 человек, выздоровели 459 больных.

Напомним, на утро вторника, 27 июля, в Одесской области было зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе открылся центр вакцинации от COVID-19, работающий по будням.

Фото: Маяк