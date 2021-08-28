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Коронавирус 28 августа: число больных как в Украине, так и в Одесской области растет

Коронавирус 28 августа: число больных как в Украине, так и в Одесской области растет

За прошедшие сутки, 27 августа 2021 года, в Одесской области официально выявили 155 новых случае заражения коронавирусом (COVID-19) – это на 44 случая больше, чем сутками ранее.

Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, на утро субботы, 28 августа, на Одесчине число зараженных выросло до 144 217. За сутки умерли 5 больных (сутками ранее – 4 человека), выздоровели 16 человек (против 14 днем ранее).

В Украине на утро 28 августа лабораторно подтвердили 2082 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 2032). Всего не сегодняшний день в стране 2 282 285 зараженных. За сутки «ковид» забрал жизни 54 украинцев, при этом 1025 больных выздоровели.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 27 августа, в Одесской области выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом.

Также напомним, что 28 и 29 августа в Одессе будут работать 9 пунктов массовой вакцинации от COVID-19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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