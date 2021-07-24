Коронавирус 24 июля: в Одесской области число больных выросло, но незначительно

По состоянию на утро субботы, 24 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 случае больше, чем днем ранее.

По данным системы мониторинга СНБО, на сегодня в регионе официально насчитывается 141 569 зараженных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни умер один человек (всего с начала эпидемии 3005 человек), выздоровели 17 больных человек (всего 137 679).

В Украине на утро 24 июля выявили 745 новых случаев COVID-19 против 763 сутками ранее. Всего в стране на сегодня 2 248 164 больных. За сутки умерли 24 больных, выздоровели 327 человек.

Напомним, на утро пятницы, 23 июля, в Одесской области зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом.

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