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Коронавирус 23 июля: в Одесской области очень мало выздоровевших

Коронавирус 23 июля: в Одесской области очень мало выздоровевших

По состоянию на утро пятницы, 23 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом против 42 сутками ранее.

Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодня в регионе официально насчитывается 141 531 зараженных COVID-19. Случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки не отмечалось (всего с начала эпидемии умерли 3004 больных), а выздоровели всего 6 человек (всего таковых 137 662).

В целом по Украине на утро 23 июля выявили 763 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 726). Общее число зараженных в стране на сегодня составляет 2 247 419 человек. За сутки умер 21 больной, выздоровели 639 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро четверга, 22 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом.

Вы также можете узнать, сколько центров массовой вакцинации от COVID-19 будет работать в Одессе на выходных 24-25 июля.

Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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