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Коронавирус 24 августа: в Одесской области COVID-19 забирает все новые жизни

Коронавирус 24 августа: в Одесской области COVID-19 забирает все новые жизни

По состоянию на утро вторника, 24 августа 2021 года, в Одесской области лабораторно подтвердили 84 новых случая заражения коронавирусом, или на 33 случая больше, чем днем ранее.

Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

По информации Минздрава, в целом в регионе на сегодняшний день 143 770 зараженных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни умерло трое больных, информация о выздоровевших отсутствует.

Всего с начала эпидемии на Одесчине от COVID-19 умерли 3057 человек, выздоровели 138 855 больных.

В Украине на утро 24 августа официально подтверждено 692 новых случаев COVID-19 против 610 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 275 863. За сутки умерли 27 украинцев, выздоровели 345 человек.

23 августа в Одесской области было плюс полсотни зараженных, 1 человек умер

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Редакция ПРОФИЛЬ

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