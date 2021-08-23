Коронавирус 23 августа: в Одесской области плюс полсотни зараженных, 1 умер

По состоянию на утро понедельника, 23 августа 2021 года, в Одесской области лабораторно подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом, или на 25 случаев меньше, чем днем ранее. Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

По информации Минздрава, в целом в регионе на сегодняшний день 143 686 зараженных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни умер один человек, а выздоровели 12 больных.

Всего с начала эпидемии на Одесчине от COVID-19 умерли 3054 человека, выздоровели 138 855 больных.

В Украине на утро 23 августа официально подтверждено 610 новых случаев COVID-19 против 1003 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 275 171. За сутки умерли 17 украинцев, выздоровели 434 человека.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро воскресенья, 22 августа, в Одесской области выявили 76 новых случаев коронавируса, что на 51 случай меньше, чем сутками ранее.