Коронавирус 22 июля: в Одесской области заболели десятки людей, 1 умер

По состоянию на утро четверга, 22 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Это на 16 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем.

Система мониторинга заболеваемости коронавирусом СНБО Украины сообщает, что на сегодняшний день на Одесчине с начала пандемии коронавирусом заразились 141 496 людей. От ковид-19 умер один человек. Выздоровели 45 человек. Болеют 836.

Всего в Украине на утро 21 июля выявили 726 случаев COVID-19 против 655 сутками ранее. Общее число заражений в стране с момента начала пандемии и до сегодняшнего дня составляет 2 246 656 человек. За сутки умерли 21 человек, выздоровел 501 больной.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 21 июля получить вакцину от коронавируса можно без предварительной регистрации всем желающим.