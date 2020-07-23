Коронавирус 23 июля: появились новые данные по Одесской области

По состоянию на четверг, 23 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 61 851 случай заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 856 новых случаев заболевания. 17 человек умерли и 828 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 34 тыс. пациентов выздоровели, 1 551 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 31 новый случай заболевания. 1 человек умер и 66 пациентов выздоровели. На данный момент болеют 1 446 жителей Одесской области.
Ранее сообщалось, что в одесских больницах есть нехватка мест для больных COVID-19.