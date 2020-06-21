Коронавирус 21 июня: сколько человек заболели и вылечились в Одесской области

Як безпечно відвідувати пляжі під час карантину: поради Уляни Супрун Зі спекою у багатьох людей зростає бажання вийти на пляж, позасмагати чи покупатися. Тож постає логічне запитання — наскільки це безпечно і чи можливо підхопити вірус SARS-CoV-2, купаючись у відкритих водоймах чи басейнах? ПОДРОБНЕЕ