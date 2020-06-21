Коронавирус 21 июня: сколько человек заболели и вылечились в Одесской области

По состоянию на воскресение, 21 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 36 560 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает СНБО Украины, за последние сутки выявили 735 новых случаев заболевания.
За весь период эпидемии в Украине 16 509 пациентов выздоровели, 1002 человека умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировано 34 новых случая заболевания. За сутки никто не выздоровел и никто не умер.
Напомним, что нескольких районах Одесской области ужесточили карантин.
Не будет масок и соблюдения дистанции будет рост заболеваемости и смертей.