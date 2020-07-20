Коронавирус 20 июля: появились новые данные по Одесской области

По состоянию на понедельник, 20 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 59 493 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 651 новый случай заболевания. 13 человек умерли и 560 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 31 439 пациент выздоровел, 1 498 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 41 новый случай заболевания. 2 человека умер и никто не выздоровел. На данный момент болеют 1 419 жителей Одесской области.