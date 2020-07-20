Коронавирус 20 июля: появились новые данные по Одесской области

За весь период эпидемии в Украине 31 439 пациент выздоровел, 1 498 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 41 новый случай заболевания. 2 человека умер и никто не выздоровел. На данный момент болеют 1 419 жителей Одесской области.