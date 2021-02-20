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Коронавирус 20 февраля: на Одесчине плюс 144 случая COVID за сутки

Коронавирус 20 февраля: на Одесчине плюс 144 случая COVID за сутки

По состоянию на утро субботы, 20 февраля 2021 года, в Украине выявили 6 295 новых случаев коронавируса. Так, на сегодня в стране 1 299 967 зараженных COVID-19, информирует система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, за сутки выздоровели от коронавирусной болезни 4 539 украинцев (1 144 516 человек с начала эпидемии), умерли 73 больных (всего 25 045 человек). Больше всего больных (с начала эпидемии) в Киеве, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

В Одесской области за сутки выявили 144 новых случая коронавируса, что на 94 случая меньше, чем сутками ранее. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировали 84 267 зараженных.

За сутки выздоровели от COVID-19 411 жителей области (всего 77 909 человек), умерли 2 человека (всего от коронавируса скончались 1 393 больных). Болеют 4 965 жителей области.

Напомним, на утро пятницы, 19 февраля, в Одесской области зафиксировали 238 новых случая коронавируса. Умерли 2 человека.

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Фото: Vgorode.ua

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