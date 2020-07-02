Коронавирус 2 июля: сколько человек заболели и выздоровели в Одесской области?

«Большие» выходные в честь Дня Конституции Одесса запомнит надолго. Такого количества отдыхающих Южная Пальмира не видела давно. Приезжих в эти три дня было едва ли не столько же, сколько самих одесситов. На пляжах яблоку негде было упасть, въезды-выезды в город сковали километровые пробки, а на Дерибасовской проходила прямо-таки «туристическая демонстрация». Причем отдыхающие, собственно, как и сами одесситы, явно забыли и о карантине, и о требованиях Минздрава.

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