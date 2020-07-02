Коронавирус 2 июля: сколько человек заболели и выздоровели в Одесской области?

По состоянию на четверг, 2 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 45 887 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздарва, за последние сутки в Украине выявили 889 новых случаев заболевания. 12 человек умерли и 505 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 20 053 пациентов выздоровели, 1 185 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 24 новых случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что карантин в Одессе могут еще более ужесточить