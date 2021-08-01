По состоянию на утро воскресения, 1 августа 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, что на 30 случаев меньше, чем днем ранее.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, на сегодняшний день в регионе официально насчитывается 142 019 зараженных COVID-19. За сутки умерли двое больных, о числе выздоровевших информации нет.

В целом в Украине на утро 31 июля выявили 484новых случая COVID-19 (сутками ранее их было 916). Всего в стране официально насчитывается 2 253 269 зараженных коронавирусом. За сутки умерли 6 человек, выздоровели – 131.

Ранее сообщалось, что, на утро субботы, 31 июля, в Одесской области зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.