Коронавирус 18 июля: появились свежие данные по Одесской области

По состоянию на субботу, 18 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 58 111 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 847 новых случаев заболевания. 21 человек умер и 756 — выздоровели.

За весь период эпидемии в Украине 30 525 пациент выздоровел, 1 477 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 57 новых случаев заболевания. Умерли 3 человека и 36 человек выздоровели. На данный момент болеют 1 340 жителей Одесской области.

Напомним, в Одесской области за неделю произошло две вспышки коронавируса – в психбольнице и в детдоме.