Медик і сім пацієнтів: в Одеській обласній психлікарні виявили хворих на COVID-19

Таке рішення сьогодні затвердили члени комісії ТЕБ та НС райдержадміністрації, повідомила пресслужба Лиманської РДА.

За останній тиждень в районі спостерігається зростання лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Найбільш ураженим є Олександрівка. За останні дні встановлено позитивний результат ПЛР-досліджень у одного медичного працівника та семи пацієнтів КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2».

Наразі всі відділення закладу переведено у режим обсервації терміном на 14 днів. Директор КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» має надати районній комісії ТЕБ та НС план заходів щодо попередження розповсюдження хвороби на території закладу, а також забезпечити відповідне лікування хворих.

На період обсервації всі в’їзні ворота та хвіртки мають бути закриті на внутрішні та зовнішні замки. По периметру та біля воріт закладу має бути штатна охорона та встановлено попереджувальні знаки. Також заборонено прохід на територію КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» мешканцям гуртожитку, який розташований на межі з цією лікарнею.

Олександрівській селищній раді рекомендовано змінити розташування зупинки біля КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2» на віддалене місце біля стадіону. Територія зупинки біля лікарні має бути огороджена стрічкою з розміщенням оголошення про зміну її розташування.

Відповідно до рішення комісії, буде тимчасово заборонено функціонування кафе, барів та всіх магазинів, які розташовані поблизу КНП «Одеська обласна психіатрична лікарня №2», окрім магазину «Точка У» та аптеки. Також на території с. Олександрівка буде заборонено відвідування дитячих та спортивних майданчиків. Сільська рада має забезпечити неухильне проведення дезінфекції всіх місць загального користування.

Окрім того, на період проведення карантинних заходів буде закрито місцеву дільницю ветеринарної медицини та амбулаторію. Всі консультації проводитимуться в телефонному режимі.

Також буде забезпечено цілодобове чергування патрульної поліції для контролю за дотриманням режиму обсервації та внутрішнього порядку на території лікарні та в населеному пункті с. Олександрівка.