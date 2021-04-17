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Коронавирус 17 апреля: за сутки на Одесчине более тысячи зараженных и больше 20 смертей

Коронавирус 17 апреля: за сутки на Одесчине более тысячи зараженных и больше 20 смертей

По состоянию на утро субботы, 17 апреля 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1 097 новых случая заражения коронавирусом – это на 218 случаев меньше, чем сутками ранее.

Об этом информирует система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, на сегодняшний день COVID-19 выявили у 125 861 жителей региона. За сутки от коронавирусной болезни скончались 24 человека, а 291 житель области выздоровел. Болеют 34 962 человека.

В целом в Украине за сутки выявили 14 984 случая коронавируса (сутками ранее – 17 479). Общее число зараженных в стране выросло до 1 936 228 человек. За сутки умерли 440, а выздоровели 9 736 украинцев.

Напомним, на утро пятницы, 16 апреля, в Одесской области выявили 1315 новых случаев коронавируса.

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Фото: pexels.com

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