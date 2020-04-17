Коронавирус 17 апреля: сколько людей заболело в Одесском регионе и стране?

По состоянию на утро 17 апреля, в Одессе и области зарегистрировано 93 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщает МОЗ.
За сутки добавилось 20 новых случаев.
По состоянию на 9.00 17 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, подтверждено 4662 случая заболевания.
За сутки зафиксировали 501 новый случай.
246 пациентов выздоровело. Еще 125 человек скончалось.
Фото: Хайп
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