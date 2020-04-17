Коронавирус 17 апреля: сколько людей заболело в Одесском регионе и стране?

По состоянию на утро 17 апреля, в Одессе и области зарегистрировано 93 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

За сутки добавилось 20 новых случаев.

По состоянию на 9.00 17 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, подтверждено 4662 случая заболевания.

За сутки зафиксировали 501 новый случай.

246 пациентов выздоровело. Еще 125 человек скончалось.

Фото: Хайп

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!