На Одещині підтвердили ще 20 випадків захворювання на коронавірус

За тиждень кількість хворих на COVID-19 пацієнтів в Одеській області збільшилася вдвоє.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
– Щойно ми отримали від ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”
тривожний сигнал. Офіційно підтверджено ще 20 випадків захворювання на коронавірус, – повідомив Куций.
В Одесі — двоє осіб 1949р.н. та 1998р.н.
В Подільську — дванадцять осіб віком від 31 до 67 років.
В Чорноморську — троє осіб від 57 до 87 років.
В Арцизі — 24-річний пацієнт.
В Ананьєвському районі — 46-річний пацієнт.
В Саратському районі — 61-річний пацієнт.
За тиждень кількість пацієнтів збільшилася вдвоє.
– Вірус поширюється далі. Але пік, за даними Міністерство охорони здоров’я України, буде у наступні два тижні. Закликаю всіх мешканців Одещини суворо дотримуватися рекомендацій медиків та зменшити кількість соціальних контактів. Бережіть себе та будьте здорові, – додав голова Одеської облдержадміністрації.
Фото: 5 канал
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