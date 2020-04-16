На Одещині підтвердили ще 20 випадків захворювання на коронавірус

За тиждень кількість хворих на COVID-19 пацієнтів в Одеській області збільшилася вдвоє.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

– Щойно ми отримали від ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”

тривожний сигнал. Офіційно підтверджено ще 20 випадків захворювання на коронавірус, – повідомив Куций.

В Одесі — двоє осіб 1949р.н. та 1998р.н.

В Подільську — дванадцять осіб віком від 31 до 67 років.

В Чорноморську — троє осіб від 57 до 87 років.

В Арцизі — 24-річний пацієнт.

В Ананьєвському районі — 46-річний пацієнт.

В Саратському районі — 61-річний пацієнт.

За тиждень кількість пацієнтів збільшилася вдвоє.

– Вірус поширюється далі. Але пік, за даними Міністерство охорони здоров’я України, буде у наступні два тижні. Закликаю всіх мешканців Одещини суворо дотримуватися рекомендацій медиків та зменшити кількість соціальних контактів. Бережіть себе та будьте здорові, – додав голова Одеської облдержадміністрації.

Фото: 5 канал

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