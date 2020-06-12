Коронавирус 12 июня: сколько людей заболели и выздоровели в Одесской области

По состоянию на пятницу, 12 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 29 735 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ, за последние сутки выявили 683 новых случая заболевания. Вылечились 426 человек. Зарегистрировали 16 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 13 564 пациента выздоровели, 870 человек умерли.

В Одессе и области к 11 июня с начала эпидемии зарегистрировали 1065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки в области зарегистрировано 20 новых случаев заболевания. Выздоровел 1 человек и никто не умер.

Напомним, в двух сёлах Болградского района появились карантинные контрольно-пропускные пункты из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

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