Коронавирус 10 апреля: за сутки на Одесчине более тысячи зараженных и более 30 смертей

По состоянию на утро субботы, 10 апреля 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1 058 новых случая заражения коронавирусом, что на 136 случаев меньше, чем сутками ранее.

По данным системы мониторинга СНБО, на сегодня COVID-19 выявили у 119 801 жителей региона. За сутки умер 31 больной, а выздоровели 439 жителей области. Болеют 31 310 человек.

В Украине за минувшие сутки выявили 17 463 случая коронавируса (сутками ранее – 19 676). Общее число зараженных в стране выросло до 1 841 137 человек. За сутки умерли 398, а выздоровели 10 722 украинца.

Напомним, на утро пятницы, 9 апреля, в Одесской области подтвердили 1 194 новых случая COVID-19.

Ранее в НАН Украины заявили, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, и страна выходит на плато третьей «коронавирусной» волны.

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