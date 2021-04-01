Коронавирус 1 апреля: в Одесской области более 50 смертельных случаев за сутки

В Украине за минувшие сутки, по данным на утро четверга, 1 апреля, снова зафиксировали резкий рост новыйх случаев коронавруса.
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Так, за минувшие сутки заразились коронавирусом 17 569 человек (сутками ранее – 11 226). В Одесской области за сутки выявили 1 305 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 1012).
За сутки в Одесской области от этого заболевания скончались 54 пациента (в предыдущие сутки – 18). Выздоровели – 142.
Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.