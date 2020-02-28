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Новости Одессы и Одесской области

Король контрабанди: у мережі опублікували фільм-розслідування про бізнесмена з Одеси (відео)

Король контрабанди: у мережі опублікували фільм-розслідування про бізнесмена з Одеси (відео)

Журналісти Слідство.Інфо розповідають про Вадима Альперина та людей, які йому допомагають впродовж багатьох років уникати покарання за злочини.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні Слідство.Інфо.

– Як людина з великими грошима змусила державу працювати на себе? Та які суми була готова за це платити? Медіа не раз називали одеського бізнесмена Вадима Альперіна “хрещеним батьком контрабанди”, мільярдером та дуже впливовою персоною в українському світі імпортерів. А президент Зеленський особисто обіцяв подарунок тому, хто допоможе його затримати, – йдеться у описі до фільму.

Фільм будується навколо історії Михайла Іванченка. Проблеми у житті чоловіка почалися тоді, коли він арештував контейнери з контрабандою. Вони належали компанії, яку контролював відомий одеський мільярдер Вадим Альперін. У цю справу втрутився навіть тодішній генпрокурор Юрій Луценко.

Зрештою контейнери віддали власникам, а сам Іванченко опинився на лаві підсудних. І він не єдиний, хто потрапив у «немилість», – тоді масово звільняли всіх посадовців, які були причетні до арешту цієї контрабанди.

Схожі «схеми» відпрацьовувалися роками – купувалися поліцейські, прокурори, судді. Ми отримали листування і фрагменти «чорної бухгалтерії», які показують як купувалася і продавалася фактично ціла держава.

Фото: Слідство.Інфо

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