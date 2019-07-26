«Корисна скарбничка знань»: у Одеському пологовому будинку презентують проект з порадами медиків

Медики закладу даватимуть корисні поради у практичному відео-журналі.

У Одеському пологовому будинку №7 анонсували запуск власного проекту. Медики закладу даватимуть корисні поради у практичному відео-журналі під назвою «Корисна скарбничка знань вiд лiкарiв Пологового будинку №7».

Про це повідомляють співробітники закладу на сторінці пологового будинку у Facebook.

«Ми, команда пологового будинку №7, вирішили запустити власний відео-журнал «Корисна скарбничка знань вiд лiкарiв Пологового будинку №7». Спеціально для вас наші лікарі зібрали відповіді на найцікавіші запитання! Відео публікуватимемо раз на тиждень. Щоб не прогавити вихід нових відеозаписів, підписуйтесь на нас у Instagram та Facebook», – повідомляють медики.

У відео працівники закладу відповідатимуть на найцікавіші питання, які стосуються їхньої галузі.

Всем добрый день! Мы знали – вы долго ждали! Мы – команда Роддома# 7 решили запустить собственный видео-журнал "Корисна скарбничка знань вiд лiкарiв Пологового будинку # 7". Специально для Вас наши врачи собрали ответы на самые интересные вопросы! Каждое видео будет выходить один раз в неделю. Чтобы не пропустить видео, подпишитесь на нас в Instagram и Facebook. Ждём ваших позитивных отзывов!) Опубліковано Одесский Роддом Вівторок, 23 липня 2019 р.

Фото:Народна думка