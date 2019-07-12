Торжественная церемония закрытия «Си Бриз» прошла в Одессе

Руководство отметило, что учения 2019 года стали самыми масштабными в этой серии.

В целом на «Си Бриз» были привлечены 33 корабля и 27 летательных аппаратов. Задействованы более 3 тысяч человек личного состава из Украины, США, а также Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции, Швеции и Эстонии.

Подводя итоги учений, командиры отчитались: в ходе учений корабли прошли в море около 2500 миль, авиаторы налетали более 300 часов, морские пехотинцы выполнили более трехсот прыжков с парашютом, дайверы провели под водой около 300 часов. Нынешние маневры отличались от всех предыдущих более высоким уровнем сложности. При этом за участниками учений на Чёрном море наблюдали представители Черноморского флота России.

Перед торжественным завершением учений 15 кораблей Военно-Морских Сил Украины, Грузии, США, Канады, Великобритании, Турции, Румынии и Болгарии в четырех кильватерных строях прошли вместе одним курсом в направлении одесского побережья, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Фото пресс-службы ВМСУ