Контрабанда тижня: в Одесі митники виявили майже пів мільйона батарейок та акумуляторів (фото)

Про це повідомив голова Держмитслужби Максим Нефьодов у Facebook.

– Контрабанда тижня цього разу з Одеси, де в порт прийшов контейнер із 885 тис батарейок та аккумуляторів. На виїзді з митного терміналу контейнер зупинила на переогляд мобільна група Координаційно-моніторингова митниця – і виявилось, що там на 499 тис батарейок більше! На жаль, це достатньо типовий схематоз, коли товару більше або він дещо відрізняється від заявленого – кожен ж контейнер не вивантажиш і не перериєш. Тому так важливо будувати ризик-орієнтований підхід, а також інвестувати в митну інфраструктуру (наприклад, в Одесі у митниці немає поки що жодних власних ваг), чим ми паралельно і займаємось, – зазначив Нефьодов.

– Складений протокол, товар вилучений, ще й є підозра, що частина товару контрафакт… Дякуємо за підтримку по цьому кейсу Управління СБУ в Одеській Області, зупиняли цей вантаж спільно, – додав голова Держмитслужби.

Фото: Максим Нефьодов

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