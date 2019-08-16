Конфлікт у Одеській облдержадміністрації: у поліції розпочали кримінальне провадження

Сьогодні, 16 липня, між двома громадянами, які проводили відеозйомку акції під стінами ОДА, сталася сутичка.

Про це повідомили у Приморському відділі поліції в місті Одеса.

Під час словесної перепалки один з чоловіків укусив іншого за ніс, а той вдарив його рукою в обличчя.

Поліцейські розборонили конфліктуючих та доставили обох до відділення поліції. За заявами обох учасників інциденту розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, сьогодні під час сесії Одеської облради відбулося декілька мітингів. До самої будівлі облради активісти принесли труну.

Фото: Нацполіція