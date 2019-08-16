fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Конфлікт у Одеській облдержадміністрації: у поліції розпочали кримінальне провадження

Конфлікт у Одеській облдержадміністрації: у поліції розпочали кримінальне провадження

Сьогодні, 16 липня, між двома громадянами, які проводили відеозйомку акції під стінами ОДА, сталася сутичка.

Про це повідомили у Приморському відділі поліції в місті Одеса.

Під час словесної перепалки один з чоловіків укусив іншого за ніс, а той вдарив його рукою в обличчя.

Поліцейські розборонили конфліктуючих та доставили обох до відділення поліції. За заявами обох учасників інциденту розпочато кримінальні провадження  за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, сьогодні під час сесії Одеської облради відбулося декілька мітингів. До самої будівлі облради активісти принесли труну.

Фото: Нацполіція

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить