Конфликт на остановке в Одессе: пьяный незнакомец отправил в кому молодого парня

В Одессе поймали 23-летнего горожанина, который избил 21-го парня на остановке общественного транспорта.

Как выяснилось, злодей, будучи пьяным, приставал на остановке с разговорами к парню, который общаться не хотел. За это он получил от нетрезвого горожанина удар кулаком в лицо, упал на тротуар и ударился головой.

Пострадавший в коме, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Драчуна задержали у него дома, тот даже не помнил причину конфликта, поскольку был пьян. Однако теперь ему грозит от пяти до лет лишения свободы.

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