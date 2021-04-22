Под Одессой фура смяла легковой автомобиль: погиб человек (фото)

Под Одессой столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Volkswagen.

ДТП произошло поздно вечером в среду, 21 апреля, неподалеку от села Кошары Одесского района, на трассе Одесса-Мелитополь.

В результате автокатастрофы погиб 64-летний харьковчанин, который ехал в легковом автомобиле, его 16-летняя дочь госпитализирована с тяжелыми травмами.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области, столкновение произошло, когда водитель грузовика, объезжая препятствие, выехал на полосу встречного движения.