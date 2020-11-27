Конфискованные таможенниками игрушки подарят одесским детям

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, подарят более 10 тысяч игрушек. Об этом сообщила начальник службы по делам детей Одесской ОГА Наталья Утюпина.

По ее словам, это товар, задержанный или конфискованный таможенными инспекторами на границе. На следующей неделе его распределят по всем районам области. Ровным счетом 10420 игрушек отдадут в 11 центров социально-психологической реабилитации детей, приюты, интернаты, детские дома и дома ребенка.