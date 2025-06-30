Ключевые моменты:

27 июня в клубе Ibiza Beach Club в Одессе состоялся концерт Верки Сердючки (Андрей Данилко).

Артист исполнил старые хиты на русском языке, несмотря на критику, прозвучавшую после выступления в Киеве.

Одним из самых обсуждаемых моментов вечера стало появление ванны с шампанским Moët и фейерверками, которую принесли одному из гостей.

Стоимость одной бутылки шампанского в клубе — от 7500 грн. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Чем запомнилось шоу в Одессе

27 июня в Одессе на территории Ibiza Beach Club прошел концерт Верки Сердючки, в образе которой выступает Андрей Данилко. Во время выступления артист не только пел популярные хиты «Дольче Габбана», «Я не поняла» , но и впервые публично прокомментировал критику из-за исполнения русскоязычных песен в Киеве.

В Одессе звезда иронично отреагировал на критику со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя. Музыкальное шоу артист начал словами: «Привет, Одесса! Со Всемирным днем намбуцмена».

В перерыве между хитами Андрей Данилко решил немного пообщаться с фанатами. Он саркастически отметил, что в последнее время все настолько зациклились на скандале с ним, что даже забыли о значительно более серьезных проблемах в мире.

«Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном», — прокомментировал артист и после этого исполнил композицию «Киев-Одесса» уже на украинском – раньше она звучала на русском.

Также во время концерта кому-то из зрителей принесли целую ванну с бутылками шампанского Moet и с фейерверками в торте. Видео распространилось в соцсетях и вызвало большой резонанс среди украинцев.

Бутылка такого шампанского в одесском клубе стоит минимум 7500. Кому предназначалась эта ванная – неизвестно.

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Реакции пользователей в соцсетях:

«Сердючка — это часть украинской эстрады, но ванна шампанского на фоне войны — это перебор»,

«Русскоязычные хиты — это, конечно, ностальгия. Но время ли сейчас для них?»

«Голос у Данилко — в огне. А вот ванна с Moët — это было слишком, ребята…» ,

«Уметь выступать и держать зал — талант. Но контекст, в котором происходит концерт, — важен».

Что известно о скандале с Веркой Сердючкой

13 июня состоялся концерт Верки Сердючки в Киевском Osocor Residence, где со сцены прозвучали треки на языке страны-агрессора. Решение звезды не исключать эти музыкальные работы из своего репертуара вызвало сильное возмущение у ведущего Виктора Дяченко. Он подал на знаменитость официальную жалобу языковому омбудсмену Тарасу Креминю.

По словам омбудсмена, Данилко не получит наказания, ведь это не противоречит действующему законодательству.

«Да, к большому сожалению, в его репертуаре остались русскоязычные песни. Это не запрещено законом, потому что закон говорит следующее: «Языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Положения этой части статьи не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм», — пояснил Тарас Креминь журналистам.

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