﻿ Концерт Жванецкого в Одессе состоялся — зрители стояли в длинной очереди, чтобы войти в театр - Одесская Жизнь

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Концерт Жванецкого в Одессе состоялся — зрители стояли в длинной очереди, чтобы войти в театр

Концерт Жванецкого в Одессе состоялся — зрители стояли в длинной очереди, чтобы войти в театр

Традиционный мартовский концерт Михаила Жванецкого в Одессе, несмотря на заявления некоторых активистов, сорвать никто не пытался.

Тем не менее, меры безопасности на мероприятии были усилены. Из-за чего зрителям пришлось выстоять в длинной очереди, чтобы попасть в помещение Оперного театра, где выступал юбиляр.

На концерт, в числе прочих зрителей, пришли мэр и губернатор, ранее выступившие в защиту Жванецкого.

жванецкий степанов

Фото со страницы Максима Степанова в ФБ

«Михаил Жванецкий — как фотоальбом. Качественный, искренний и всегда актуальный. Сегодня люди аплодировали стоя… Сегодняшнее выступление — заряд позитива и мудрости», — поделился впечатлениями Максим Степанов на своей странице в ФБ.

Как сообщала «Одесская жизнь», в начале марта ряд активистов потребовал отменить концерты Жванецкого, запланированные в Украине к юбилею знаменитого одессита. Угрожали срывом мероприятий. И даже требовали запретить Жванецкому въезд в Украину. Причиной стал орден, полученный сатириком от российского президента за вклад в развитие культуры.

Фото: odessit.ua.

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Редакция
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Одесситка
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Одесситка

Пора этих “аХтивистов” упрятать куда подальше и закрыть им рты !!! Эти воинствующие бездельники поднадоели уже всей Украине !!! А самому настоящему одесситу Михаилу Жванецкому , как всегда, Ви-ВА-Т !!!!

Голос за3Голос против  Ответить
1 час назад

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