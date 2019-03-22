﻿ Концерт Жванецкого в Одессе состоялся — зрители стояли в длинной очереди, чтобы войти в театр - Одесская Жизнь

Традиционный мартовский концерт Михаила Жванецкого в Одессе, несмотря на заявления некоторых активистов, сорвать никто не пытался.

Тем не менее, меры безопасности на мероприятии были усилены. Из-за чего зрителям пришлось выстоять в длинной очереди, чтобы попасть в помещение Оперного театра, где выступал юбиляр.

На концерт, в числе прочих зрителей, пришли мэр и губернатор, ранее выступившие в защиту Жванецкого.

«Михаил Жванецкий — как фотоальбом. Качественный, искренний и всегда актуальный. Сегодня люди аплодировали стоя… Сегодняшнее выступление — заряд позитива и мудрости», — поделился впечатлениями Максим Степанов на своей странице в ФБ.

Как сообщала «Одесская жизнь», в начале марта ряд активистов потребовал отменить концерты Жванецкого, запланированные в Украине к юбилею знаменитого одессита. Угрожали срывом мероприятий. И даже требовали запретить Жванецкому въезд в Украину. Причиной стал орден, полученный сатириком от российского президента за вклад в развитие культуры.

Фото: odessit.ua.