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Новости Одессы и Одесской области

Концерт ко Дню рождения Одессы (онлайн трансляция)

Для одесситов 2 сентября устроили массовые гуляния в честь празднования Дня города. Главный презент ожидает горожан вечером — гала-концерт на Потемкинской лестнице. Для тех, кто не сможет пойти, мы покажем прямую трансляцию на нашем сайте.

Концерт начнется в 19:00 на Потемкинской лестнице. В программе — выступление симфонического оркестра GRAND Orchestra. При этом с оркестром споют известные оперные исполнители, а также финалисты шоу «Голос країни». Также для гостей выступят группы ЦеШо, Epolets и Арсен Мирзоян. Хэдлайнер вечера — знаменитый итальянец Алессандро Сафина. Закончится концерт праздничным салютом.

Алессандро Сафина сегодня выступит на праздничном концерте в честь Дня рождения Одессы

Сегодня Одесса вовсю праздновала. Торжество у мэрии началось с поднятия флага Одессы во главе с градоначальником. Гостей развлекали «живые скульптуры». Актриса в образе Екатерины на Думской площади зачитала «казакам» рескрипт об основании Одессы.

На Аллее звезд открыли с почестями новые имена. В числе тех, кого увековечили, – режиссер Александр Довженко, актер Михаил Водяной, альпинист и коллекционер Александр Блещунов.

А на Приморском бульваре развернулась ярмарка с развлекательной программой. Здесь угощали вкусностями, плели косички, учили создавать кукол-мотанок и различные поделки.

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Фото: архив “ОЖ”, snob.ru

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