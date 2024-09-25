Кому в Одессе отключат свет 25 сентября: перечень адресов

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, где в Одессе планируются отключения света 25 сентября 2024 года, в связи с плановыми ремонтными работами.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Кап.Кузнецова, 103-114,
- Крымская, 63.
Работы до 19.00:
- Паустовского, 17-27.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Бабеля, 3-59,
- Головковская, 15-58,
- Мельницкая, 2-51,
- Радужная, 10-57,
- Малишевского (Гастелло), 1-55,
- Кордонная, 3-90,
- Овидиопольская дор, 2-6,
- Прохоровская, 2-77,
- Михайловская, 1-66,
- пл. Михайловская, 3-19,
- Степная, 6-76,
- Дальницкая, 1-53,
- Колоническая, 1-11,
- Болгарская, 35-90,
- Фабричная, 1-4,
- пер. Виноградный, 4-38,
- Нищинского, 6-38,
- узв. Олейника, 3-12,
- Балковская, 50-193,
- Южная, 1-14,
- пер. 2й Водяной, 11,
- Раскидайловская, 5-65,
- С.Рихтера, 8-148,
- Градоначальницька, 9-49,
- Мясоедовская, 1-24,
- Колонтаевская, 1-71,
- сквер Гамова, 1-7,
- пер. Высокий, 1-20,
- Г.Цветаева, 2-34,
- пл. Алексеевская, 1-9,
- пер. Староконный, 1,
- Вороного, 1-18,
- Владислава Домбровского (Желябова), 7-11,
- Строганова, 7-37,
- Ударников, 7-35,
- Старицкого, 2-27,
- Литовская, 15-57,
- Разумовского, 59, 61,
- Средняя, 1-66,
- Ивановский переезд,
- пер. 2й Степной, 1-10,
- В.Стуса, 2-20, 10,10/1,
- О.Кутузакия, 39-64,
- Запорожская, 20-30,
- Дюковская, 4-14,
- Скосная, 1-76,
- Адм. Лазарева, 17-70,
- Онежская, 36-54,
- Цветочная, 1-21,
- Косяченко, 2-54,
- переулок Цветочный, 10,
- 10-го Апреля, 14-20,
- Садыковская, 1-20,
- пер. Картамышевский, 2-9,
- Комитетская, 1-21,
- Пишоновская, 3-27,
- Базарная, 70,
- пер. Поперечный, 1-17,
- Дидрихсона, 15-29,
- сквер Серединский, 3, 3а,
- Т.Тесс, 3-43, 60,
- Богуна, 6-21,
- Ольги Благовидовой (Кострова),
- Платанова, 1-126,
- Радостная,
- пер. Ковровый, 5-9, 114,116,
- пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
- пер. Бузковый, 2/2,
- проезд Бузковый, 1-6,
- пер. Гранатный, 2-8,
- Новикова, 2-3,
- Гранатная, 1-25,
- Малиновского, 79-152,
- Бабаджаняна, 30-54,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Спартаковская, 6-63,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Банный, 2-3,
- Серова, 13а,
- Апрельская, 1-33,
- Сельская, 7-44,
- Туристская, 1-19,
- пер. Мостовой, 1-4,
- пер. Короткий, 2-4,
- Текстильщиков, 1-14,
- Клименко, 25, 33в,
- пер. Спартаковский, 25,
- Ближние мельницы (Кондренко),
- Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 1-63,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Ференца Листа (Елина),
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- пер. Парашютный, 1, 1б,
- пер. Туристский, 2-12,
- Мечникова, 32а,
- Манежная, 40,
- Ризовская, 4-20,
- Тенистая, 9/12.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Небесной Сотни, 4-10.
Работы до 18.00:
- Левитана, 113-116.