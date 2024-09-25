Новости Одессы и Одесской области

Кому в Одессе отключат свет 25 сентября: перечень адресов

Кому в Одессе отключат свет 25 сентября: перечень адресов

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, где в Одессе планируются отключения света 25 сентября 2024 года, в связи с плановыми ремонтными работами.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • Кап.Кузнецова, 103-114,
  • Крымская, 63.

Работы до 19.00:

  • Паустовского, 17-27.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Бабеля, 3-59,
  • Головковская, 15-58,
  • Мельницкая, 2-51,
  • Радужная, 10-57,
  • Малишевского (Гастелло), 1-55,
  • Кордонная, 3-90,
  • Овидиопольская дор, 2-6,
  • Прохоровская, 2-77,
  • Михайловская, 1-66,
  • пл. Михайловская, 3-19,
  • Степная, 6-76,
  • Дальницкая, 1-53,
  • Колоническая, 1-11,
  • Болгарская, 35-90,
  • Фабричная, 1-4,
  • пер. Виноградный, 4-38,
  • Нищинского, 6-38,
  • узв. Олейника, 3-12,
  • Балковская, 50-193,
  • Южная, 1-14,
  • пер. 2й Водяной, 11,
  • Раскидайловская, 5-65,
  • С.Рихтера, 8-148,
  • Градоначальницька, 9-49,
  • Мясоедовская, 1-24,
  • Колонтаевская, 1-71,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • пер. Высокий, 1-20,
  • Г.Цветаева, 2-34,
  • пл. Алексеевская, 1-9,
  • пер. Староконный, 1,
  • Вороного, 1-18,
  • Владислава Домбровского (Желябова), 7-11,
  • Строганова, 7-37,
  • Ударников, 7-35,
  • Старицкого, 2-27,
  • Литовская, 15-57,
  • Разумовского, 59, 61,
  • Средняя, 1-66,
  • Ивановский переезд,
  • пер. 2й Степной, 1-10,
  • В.Стуса, 2-20, 10,10/1,
  • О.Кутузакия, 39-64,
  • Запорожская, 20-30,
  • Дюковская, 4-14,
  • Скосная, 1-76,
  • Адм. Лазарева, 17-70,
  • Онежская, 36-54,
  • Цветочная, 1-21,
  • Косяченко, 2-54,
  • переулок Цветочный, 10,
  • 10-го Апреля, 14-20,
  • Садыковская, 1-20,
  • пер. Картамышевский, 2-9,
  • Комитетская, 1-21,
  • Пишоновская, 3-27,
  • Базарная, 70,
  • пер. Поперечный, 1-17,
  • Дидрихсона, 15-29,
  • сквер Серединский, 3, 3а,
  • Т.Тесс, 3-43, 60,
  • Богуна, 6-21,
  • Ольги Благовидовой (Кострова),
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная,
  • пер. Ковровый, 5-9, 114,116,
  • пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Бузковый, 2/2,
  • проезд Бузковый, 1-6,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • Новикова, 2-3,
  • Гранатная, 1-25,
  • Малиновского, 79-152,
  • Бабаджаняна, 30-54,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Спартаковская, 6-63,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Банный, 2-3,
  • Серова, 13а,
  • Апрельская, 1-33,
  • Сельская, 7-44,
  • Туристская, 1-19,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • пер. Короткий, 2-4,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Клименко, 25, 33в,
  • пер. Спартаковский, 25,
  • Ближние мельницы (Кондренко),
  • Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 1-63,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Ференца Листа (Елина),
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • пер. Парашютный, 1, 1б,
  • пер. Туристский, 2-12,
  • Мечникова, 32а,
  • Манежная, 40,
  • Ризовская, 4-20,
  • Тенистая, 9/12.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Небесной Сотни, 4-10.

Работы до 18.00:

  • Левитана, 113-116.

 

 

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