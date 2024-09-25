Новини Одеси та Одеської області

Кому в Одесі відключать світло 25 вересня: перелік адрес

Кому в Одесі відключать світло 25 вересня: перелік адрес

ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, де в Одесі заплановано вимкнення світла 25 вересня 2024 року, у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Кап.Кузнєцова, 103-114,
  • Кримська, 63.

Роботи до 19.00:    

  • Паустовського, 17-27.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Бабеля, 3-59,
  • Головковська, 15-58,
  • Мельницька, 2-51,
  • Райдужна, 10-57,
  • Малішевського (Гастелло), 1-55,
  • Кордонна, 3-90,
  • Овідіопольська дор., 2-6,
  • Прохоровська, 2-77,
  • Михайлівська, 1-66,
  • пл. Михайлівська, 3-19,
  • Степова, 6-76,
  • Дальницька, 1-53,
  • Колонічна, 1-11,
  • Болгарська, 35-90,
  • Фабрична, 1-4,
  • пров. Виноградний, 4-38,
  • Ніщинського, 6-38,
  • узв. Олійника, 3-12,
  • Балківська, 50-193,
  • Південна, 1-14,
  • пров. 2й Водяний, 11,
  • Розкидайлівська, 5-65,
  • С.Ріхтера, 8-148,
  • Градоначальницька, 9-49,
  • М’ясоїдівська, 1-24,
  • Колонтаївська, 1-71,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • пров. Високий, 1-20,
  • Г.Цвєтаєва, 2-34,
  • пл. Олексіївська, 1-9,
  • пров. Старокінний, 1,
  • Вороного, 1-18,
  • Владислава Домбровського (Желябова), 7-11,
  • Строганова, 7-37,
  • Ударніков, 7-35,
  • Старицького, 2-27,
  • Литовська, 15-57,
  • Розумовського, 59, 61,
  • Середня, 1-66,
  • Іванівський переїзд,
  • пров. 2й Степовий, 1-10,
  • В.Стуса, 2-20, 10,10/1,
  • О.Кутузакія, 39-64,
  • Запорізька, 20-30,
  • Дюковська, 4-14,
  • Скісна, 1-76,
  • Адм. Лазарєва, 17-70,
  • Онезька, 36-54,
  • Квіткова, 1-21,
  • Косяченка, 2-54,
  • пров. Квітковий, 10,
  • 10-го Квітня, 14-20,
  • Садиковська, 1-20,
  • пров. Картамишевський, 2-9,
  • Комітетська, 1-21,
  • Пішонівська, 3-27,
  • Базарна, 70,
  • пров. Поперечний, 1-17,
  • Дідріхсона, 15-29,
  • сквер Серединський, 3, 3а,
  • Т.Тесс, 3-43, 60,
  • Богуна, 6-21,
  • Ольги Благовидової  (Кострова), 7-37,
  • Платанова, 1-126, Радісна,
  • пров. Килимовий, 5-9, 114,116,
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузьковий, 2/2,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • Новікова, 2-3,
  • Гранатна, 1-25,
  • Малиновського, 79-152,
  • Бабаджаняна, 30-54,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Спартаківська, 6-63,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Банний, 2-3,
  • Сєрова, 13а,
  • Квітнева, 1-33,
  • Сільська, 7-44,
  • Туристська, 1-19,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Текстильників, 1-14,
  • Клименко, 25, 33в,
  • пров. Спартаківський, 25,
  • Ближні млини (Кондренка),
  • Композитора Вербицького (Олександра Вронського),  1-63,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Ференца Листа (Єліна),
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • пров. Туристський, 2-12,
  • Мечникова, 32а,
  • Манежна, 40,
  • Різовська, 4-20,
  • Тіниста, 9/12.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Небесної Сотні, 4-10.

Роботи до 18.00:

  • Левітана, 113-116.
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