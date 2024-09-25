Кому в Одесі відключать світло 25 вересня: перелік адрес

ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, де в Одесі заплановано вимкнення світла 25 вересня 2024 року, у зв’язку з плановими ремонтними роботами.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Кап.Кузнєцова, 103-114,
- Кримська, 63.
Роботи до 19.00:
- Паустовського, 17-27.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Бабеля, 3-59,
- Головковська, 15-58,
- Мельницька, 2-51,
- Райдужна, 10-57,
- Малішевського (Гастелло), 1-55,
- Кордонна, 3-90,
- Овідіопольська дор., 2-6,
- Прохоровська, 2-77,
- Михайлівська, 1-66,
- пл. Михайлівська, 3-19,
- Степова, 6-76,
- Дальницька, 1-53,
- Колонічна, 1-11,
- Болгарська, 35-90,
- Фабрична, 1-4,
- пров. Виноградний, 4-38,
- Ніщинського, 6-38,
- узв. Олійника, 3-12,
- Балківська, 50-193,
- Південна, 1-14,
- пров. 2й Водяний, 11,
- Розкидайлівська, 5-65,
- С.Ріхтера, 8-148,
- Градоначальницька, 9-49,
- М’ясоїдівська, 1-24,
- Колонтаївська, 1-71,
- сквер Гамова, 1-7,
- пров. Високий, 1-20,
- Г.Цвєтаєва, 2-34,
- пл. Олексіївська, 1-9,
- пров. Старокінний, 1,
- Вороного, 1-18,
- Владислава Домбровського (Желябова), 7-11,
- Строганова, 7-37,
- Ударніков, 7-35,
- Старицького, 2-27,
- Литовська, 15-57,
- Розумовського, 59, 61,
- Середня, 1-66,
- Іванівський переїзд,
- пров. 2й Степовий, 1-10,
- В.Стуса, 2-20, 10,10/1,
- О.Кутузакія, 39-64,
- Запорізька, 20-30,
- Дюковська, 4-14,
- Скісна, 1-76,
- Адм. Лазарєва, 17-70,
- Онезька, 36-54,
- Квіткова, 1-21,
- Косяченка, 2-54,
- пров. Квітковий, 10,
- 10-го Квітня, 14-20,
- Садиковська, 1-20,
- пров. Картамишевський, 2-9,
- Комітетська, 1-21,
- Пішонівська, 3-27,
- Базарна, 70,
- пров. Поперечний, 1-17,
- Дідріхсона, 15-29,
- сквер Серединський, 3, 3а,
- Т.Тесс, 3-43, 60,
- Богуна, 6-21,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
- Платанова, 1-126, Радісна,
- пров. Килимовий, 5-9, 114,116,
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузьковий, 2/2,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- пров. Гранатний, 2-8,
- Новікова, 2-3,
- Гранатна, 1-25,
- Малиновського, 79-152,
- Бабаджаняна, 30-54,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Спартаківська, 6-63,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Банний, 2-3,
- Сєрова, 13а,
- Квітнева, 1-33,
- Сільська, 7-44,
- Туристська, 1-19,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Короткий, 2-4,
- Текстильників, 1-14,
- Клименко, 25, 33в,
- пров. Спартаківський, 25,
- Ближні млини (Кондренка),
- Композитора Вербицького (Олександра Вронського), 1-63,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Ференца Листа (Єліна),
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- пров. Туристський, 2-12,
- Мечникова, 32а,
- Манежна, 40,
- Різовська, 4-20,
- Тіниста, 9/12.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Небесної Сотні, 4-10.
Роботи до 18.00:
- Левітана, 113-116.